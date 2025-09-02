Жители Запада разделяют мнение президента России Владимира Путина о необходимости возрождения традиционных ценностей в глобальной повестке. Об этом написал журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X.
По словам Боуза, российский лидер открыто говорит о «глобальном упадке традиционных ценностей» и смело призывает к их восстановлению.
«Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — уверен журналист.
Напомним, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, глава России подчеркнул, что одной из ключевых задач музыкального конкурса «Интервидение» является укрепление общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.
Напомним, что саммит ШОС прошёл в Китае с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров государств, а также представители международных организаций.