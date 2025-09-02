Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один тезис Путина покорил европейцев и американцев: о чем речь

Журналист Боуз: Европа и США хотят вернуть традиционные ценности.

Источник: Комсомольская правда

Жители Запада разделяют мнение президента России Владимира Путина о необходимости возрождения традиционных ценностей в глобальной повестке. Об этом написал журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Боуза, российский лидер открыто говорит о «глобальном упадке традиционных ценностей» и смело призывает к их восстановлению.

«Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — уверен журналист.

Напомним, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, глава России подчеркнул, что одной из ключевых задач музыкального конкурса «Интервидение» является укрепление общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

Напомним, что саммит ШОС прошёл в Китае с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров государств, а также представители международных организаций.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше