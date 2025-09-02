Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сбито 13 украинских беспилотников

В ночь на 2 сентября дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Срочная новость В ночь на 2 сентября дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.