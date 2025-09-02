Срочная новость В ночь на 2 сентября дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В Ростовской области сбито 13 украинских беспилотников
