«Мой давний друг»: Си Цзиньпин начал общение с Путиным с теплых слов

Китайский лидер Си Цзиньпин с теплотой поприветствовал российского президента Владимира Путина в начале встречи в Пекине. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Недавно там стартовали переговоры между двумя лидерами в Доме народных собраний.
— Мой давний друг, я очень рад вновь видеть вас в Пекине, — цитируют политика в публикации.
В Пекине Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.
Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.
При этом Вашингтон якобы предупредил Россию о важности продвижения к мирному урегулированию и необходимости проведения переговоров с Украиной, угрожая введением санкций. Вопрос поднимался на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.