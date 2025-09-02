Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мой давний друг»: Си Цзиньпин начал общение с Путиным с теплых слов

Китайский лидер Си Цзиньпин с теплотой поприветствовал российского президента Владимира Путина в начале встречи в Пекине. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Китайский лидер Си Цзиньпин с теплотой поприветствовал российского президента Владимира Путина в начале встречи в Пекине. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Недавно там стартовали переговоры между двумя лидерами в Доме народных собраний.

— Мой давний друг, я очень рад вновь видеть вас в Пекине, — цитируют политика в публикации.

В Пекине Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.

При этом Вашингтон якобы предупредил Россию о важности продвижения к мирному урегулированию и необходимости проведения переговоров с Украиной, угрожая введением санкций. Вопрос поднимался на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше