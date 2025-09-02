Ричмонд
Экс-премьер Чехии из-за нападения отменил рабочую программу

Бабиша ударили по голове костылем во время предвыборного митинга.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Чехии и глава движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш отменил свою рабочую программу после нападения во время предвыборного митинга.

«Надеюсь, что буду в порядке. Завтра буду ждать еще дальнейших результатов обследований. Доктора мне рекомендовали покой. Поэтому я буду должен, к сожалению, отменить, как минимум на завтра свою программу», — написал политик социальной сети X.

Днем ранее, 1 сентября, Бабиша ударили по голове костылем во время предвыборного митинга возглавляемого им движения ANO. Все произошло в поселке Добра во Фридецко-Мистецком районе. Правоохранительные органы на месте арестовали нападавшего. Преступление классифицировали как мелкое хулиганство.

В прошлом году было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После выездного заседания правительства в городе Гандлова политик вышел на улицу, подошел к собравшимся гражданам, после чего прогремели четыре выстрела.

