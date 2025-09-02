Финансист Мусиенко посоветовала отложить выход на пенсию при высокой зарплате

Отложенный выход на пенсию может быть выгоден гражданам с относительно высокой зарплатой, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко. По ее словам, каждый год отсрочки увеличивает итоговую выплату.
Размер пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его стоимости, а также фиксированной выплаты. В 2025 году она составляет 8907,7 рублей, стоимость одного ИПК — 145,69 рублей.
Эксперт привела пример: при ИПК в 70 итоговая пенсия равна 19 106 рублей, но при выходе на год позже с учетом коэффициентов — 20 318 рублей. Если отложить выход на пять лет, сумма может вырасти почти до 27 тысяч рублей.
По словам Мусиенко, такая стратегия имеет смысл при «белой» зарплате на уровне средней и выше. Дополнительные годы работы позволяют не только сохранить доход, но и увеличить ИПК, что в будущем обеспечивает заметный рост пенсионных выплат, передает «Прайм».
Ранее член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды — в феврале и апреле.