Финансист Мусиенко посоветовала отложить выход на пенсию при высокой зарплате

Эксперт привела пример: при ИПК в 70 итоговая пенсия равна 19 106 рублей, но при выходе на год позже с учетом коэффициентов — 20 318 рублей. Если отложить выход на пять лет, сумма может вырасти почти до 27 тысяч рублей.