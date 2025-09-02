Миллер объявил о начале реализации проекта «Сила Сибири — 2»

Алексей Миллер, возглавляющий «Газпром», объявил о заключении юридически обязывающего меморандума, который предусматривает реализацию проекта газопровода «Сила Сибири — 2». Также объявлено строительство транзитной магистрали «Союз Восток» по территории Монголии.