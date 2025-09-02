Рэпер Oxxxymiron* сохранил в России статус ИП

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Рэп-исполнитель Мирон Федоров* (творческий псевдоним Oxxxymiron*) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Рэпер открыл ИП в ноябре 2017 года. Согласно документам, его основной вид деятельности — «деятельность в области исполнительских искусств».
На видеозаписи, опубликованной в 2022 году на личной странице Федорова в Instagram**, артист назвал спецоперацию на Украине «катастрофой» и заявил об отмене своих концертов в РФ. Позднее Федоров был объявлен в розыск в МВД РФ.
Вместе с тем, по данным документов, рэпер-иноагент не закрыл в России ИП, а в феврале этого года в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Согласно закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов. Суды Петербурга ранее запретили песни рэпера «Ойда» и «Последний звонок» и несколько раз штрафовали его за отсутствие плашки иноагента, публичные призывы к сепаратизму и дискредитацию ВС РФ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.