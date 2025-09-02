Миллер: Подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам о подписании юридически обязывающего меморандума, касающегося строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута через территорию Монголии под названием «Союз Восток».
Он отметил, что документ подписан на основании заявления, ранее сделанного лидерами России, Китая и Монголии. По словам Миллера, проект предусматривает поставку из России в Китай через Монголию до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Кроме того, Миллер добавил, что «Газпром» и китайская компания CNPC заключили новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС. Глава государства уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.
Стало известно, что «Газпром нефть» продолжает увеличивать добычу и переработку нефти. Так, по итогам 1 полугодия 2025 года компания на 3,9 процента, что составляет почти 22 миллион тонн, увеличила переработку нефти для производства топлива и других нефтепродуктов. Объем добычи углеводородов за этот период вырос на 4,9 процента и достиг 65 миллион тонн.