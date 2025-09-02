Миллер: Подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Стало известно, что «Газпром нефть» продолжает увеличивать добычу и переработку нефти. Так, по итогам 1 полугодия 2025 года компания на 3,9 процента, что составляет почти 22 миллион тонн, увеличила переработку нефти для производства топлива и других нефтепродуктов. Объем добычи углеводородов за этот период вырос на 4,9 процента и достиг 65 миллион тонн.