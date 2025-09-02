В Госдуме предложили ввести в России налог для обеспеченных

В России необходимо ввести отдельный солидный налог на состояние для сверхобеспеченных граждан. С такой инициативой во вторник, 2 сентября, выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
— Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе — налог на роскошь. И, наконец, третье — солидарный налог на состояние, — заявил парламентарий.
В качестве прототипа Миронов указал на систему налогообложения крупных состояний во Франции — там денежные обязательства определяются исходя из стоимости активов налогоплательщика в начале года.
По мнению депутата, подобные налоговые меры помогут стране преодолеть бюджетный дефицит, передает ТАСС.
В июне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство совместно с Министерством экономического развития начало обсуждать отмену некоторых налоговых льгот, которые оказались недостаточно эффективными.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в свою очередь напомнил, что пенсионеры и предпенсионеры в России имеют право на освобождение от налога на имущество за один объект каждого вида недвижимости.