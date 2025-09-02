Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему

31 августа Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети пост со своей фотографией и загадочной подписью: «Мир скоро поймет». На изображении Трамп показан с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, ладони обращены к небу. За его спиной видна планета Земля с контуром, подсвеченным ярким светом, напоминающим Солнце и пламя.