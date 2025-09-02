Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома с заявлением, тема которого заранее не раскрывается. Такая информация содержится в его официальном расписании.
Выступление запланировано на 14:00 по Вашингтону (21:00 по Москве). К освещению мероприятия будет допущен пул журналистов Белого дома, передает РИА Новости.
31 августа Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети пост со своей фотографией и загадочной подписью: «Мир скоро поймет». На изображении Трамп показан с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, ладони обращены к небу. За его спиной видна планета Земля с контуром, подсвеченным ярким светом, напоминающим Солнце и пламя.
30 августа в Сети начали распространяться сообщения о возможной смерти Трампа. Так, в соцсетях начали набирать популярность такие запросы, как Trump is Dead, Trump Died («Трамп мертв» — прим. «ВМ») и President Vance («Президент Вэнс» — прим. «ВМ»). Их причиной стало отсутствие главы Белого дома на публике после заседания Кабинета министров.
Позднее американские таблоиды со ссылкой на Белый дом опровергли информацию о якобы смерти Дональда Трампа — в его администрации заявили, что американский президент полностью здоров и поиграет в гольф.