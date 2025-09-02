Ряд пенсий увеличится в сентябре: вот кому стоит ожидать прибавки

В сентября 2025 года отдельные категории граждан в РФ смогут получить увеличенную пенсию. Как RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, речь идет о перерасчете.
«Наиболее заметное увеличение ожидает тех, кто в августе отметил 80-летие, — для этих граждан фиксированная часть страховой пенсии по возрасту будет удвоена и после перерасчёта сумма вырастет с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля», — подчеркнул он.
Фиксированная часть пенсионных выплат будет увеличена в два раза для тех, кому в августе официально установили первую группу инвалидности. Перерасчет в сентябре также положен тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в августе. Но существуют и другие основания для увеличения выплат.
«К ним относится подтвержденный стаж работы в районах Крайнего Севера, что дает право на применение районных коэффициентов. Перерасчет возможен и для неработающих пенсионеров при наличии 30-летнего сельского стажа — в этом случае назначается надбавка в размере 25% к фиксированной части пенсии», — пояснил Виноградов.
Отметим, что в отдельных случаях перерасчет связан с назначением социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера.
Как KP.RU писал ранее, размер пенсионных выплат по старости в различных регионах РФ в первом полугодии 2025 года показал более чем двукратное отличие. Согласно данным Соцфонда России, максимальные выплаты фиксировались на Чукотке и составляли 41 600 рублей, тогда как в Кабардино-Балкарии средняя пенсия не превышала 19 400 рублей.