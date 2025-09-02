Ряд пенсий увеличится в сентябре: вот кому стоит ожидать прибавки

Фиксированная часть пенсионных выплат будет увеличена в два раза для тех, кому в августе официально установили первую группу инвалидности. Перерасчет в сентябре также положен тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в августе. Но существуют и другие основания для увеличения выплат.