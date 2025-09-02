Россия в ретрофутуризме: 28 изображений нашей страны от ИИ, от которых дух захватывает!

На сей раз нейросеть нарисовала Российскую империю во вселенной стимпанка с элементами ретрофутуризма. И это выглядит дико круто! Стимпанк — это целая художественная вселенная, где развитие технологий остановилось на паровых двигателях. В итоге с помощью пара делают всё: корабли, поезда, дирижабли, даже компьютеры и коней для карет. Эстетику тут тоже взяли из XIX века! Только посмотрите на воздушный шар и на поезд!
Впечатляет, не правда ли? Но технологии не могут существовать без тех, кто их создал. Нужен кто-то, кто вдохнул бы жизнь в махину локомотива из альтернативной паровой России. Это люди. Именно на благо людей и были созданы все эти потрясающие механизмы.
Ну посмотрите, как же это круто! Механизированный робоконь! Многие не могли даже мечтать о чём-то таком в детстве. Представить такое может человек с нереально ярким воображением. А в глазах нейросети именно так на знаменитой русской тройке передвигались бы люди из Российской империи во вселенной стимпанка. Только вся эта тройка была бы механической и работала на пару.
Любую империю надо защищать и кормить. А также следить за духовностью её обитателей. Только что мы наглядно увидели, как бы это делала Российская паровая империя. Человекообразные роботы-солдаты с гербами Романовых на броне маршируют перед Собором Василия Блаженного. Как говорил Александр III, «у России два союзника: армия и флот». В этой вселенной уже три: к ним присоединились роботы. Тракторист на втором фото, скорее всего, воцерковленный человек. А робот-священник, окроплённый святой водой, — в этой вселенной неплохая временная замена обычному батюшке, человеческому.
На этих картинках мы можем проследить очень интересный момент смешения жанров. Начнём с того, что перед стимпанком был ещё и киберпанк, который появился благодаря роману Брюса Стерлинга «Схизматрица». Это классическая научная фантастика, то, как видели будущее в XX веке, а фильм «Бегущий по лезвию» сформировал эстетическую, внешнюю оболочку жанра. Стимпанк, или «паропанк», появился уже позже, как и дизельпанк, где всё остановилось на уровне развития где-то в 1950-х. Но на этих фото мы видим типичные именно для киберпанка ходы: лицевые импланты, кислотно-зелёное свечение…
Интересная подборка образов! Сначала мы видим женщину, явно из высшего круга, на месте рук у неё какие-то киберимпланты. Потом робот появляется на амвоне храма, и этот робот достаточно женственный. Потом — девушка с механическим конём — возможно, остановившая его на скаку, — и двое мужчин. Снова смесь с киберпанком: один мужчина сидит у российского имперского компьютера, а второй по традиции читает книгу.
Это не просто дирижабль, это же целый город! Летучий мегаполис над Санкт-Петербургом, причём с огромной православной церковью на крыше! Всё правильно, ведь соборы должны быть выше, чем бизнес-центры и доходные дома. Когда-то в Московском царстве даже выходил указ — мол, не строить здания выше Колокольни Ивана Великого.
Завершаем нашу подборку этими образами. Женщина в очень большой и богато отделанной кичке стоит около Спасской башни и Храма Василия Блаженного в сопровождении роботов-охранников. Они похожи на Терминатора. А потом — женщина с ручными стимпанк-имплантами сидит на фоне поседевшего мужчины в бронежилете. На ней вообще вышитый серебром кокошник. Видимо, это царские родственницы в сопровождении службы охраны. Уж слишком важные персоны. Всё же какие удивительные работы создаёт художница под ником lizashevaai в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Вот так выглядела бы Российская империя, если бы в первозданном состоянии дошла до нас. Паровые двигатели, дирижабли, поезда, механические кони… И люди, которые среди всего этого живут, зарабатывают и находят смысл в духовности. Расположение церкви на крыше дирижабля намекает, что в этой художественной вселенной христианские ценности важны для людей. Тем не менее в этой вселенной нет СССР, а на страницах Life.ru он есть, как и все лайфхаки его граждан.
