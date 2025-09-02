Россия в ретрофутуризме: 28 изображений нашей страны от ИИ, от которых дух захватывает!

Вот так выглядела бы Российская империя, если бы в первозданном состоянии дошла до нас. Паровые двигатели, дирижабли, поезда, механические кони… И люди, которые среди всего этого живут, зарабатывают и находят смысл в духовности. Расположение церкви на крыше дирижабля намекает, что в этой художественной вселенной христианские ценности важны для людей. Тем не менее в этой вселенной нет СССР, а на страницах Life.ru он есть, как и все лайфхаки его граждан.