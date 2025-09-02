Джулия Робертс вернулась на большую орбиту: венецианский дебют вечной «красотки»

Мэгги обнаружит в туалетной комнате в доме Альмы спрятанный от посторонних глаз конверт, ознакомится с его содержимым и узнает тайну хозяйки. Это даст ей возможность для дальнейших манипуляций. Если невозможно чего-то достичь в науке, потому что для этого нужен помимо прочего талант, то можно добиться своих целей другим путем. Например, обвинить в харассменте молодого преподавателя Хэнка (Эндрю Гарфилд), у которого был роман вовсе не с Мэгги, а с Альмой. Хотя все пунктирно. О многом можно только догадываться. Дело получит огласку, а дальше все пойдет по накатанному сценарию. Уже снято немало картин на тему харассмента, и она понемногу уходит. Но эта история, пожалуй, одна из самых тонких и нетривиальных.