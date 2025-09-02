Директор ОССЗ Майзус: первая в России цифровая верфь будет запущена до конца осени

«Все, что происходит на заводе, связано в одну цифровую систему. Между собой мы ее называем цифровыми мозгами завода. Мы видим, сколько станок простаивает, сколько он работал и что именно он делал. Все — в реальном времени. Сварщик выполняет работу по конкретным деталям или сборочным позициям. Главный сварщик проверяет качество сварки. Мастер сварщика также может провести проверку. Он видит, что делает работник: может быть, он занят посторонними делами или использует неправильные режимы сварки. Процесс полностью прослеживается: от выбора металла до получения готовой детали. Вся информация о происхождении металла, его плавке и обработке хранится в центре обработки данных. Там стоят мощные серверы, которые обрабатывают и сохраняют все данные. Эти данные передаются заказчику вместе с паспортом изделия», — объяснил директор ОССЗ Майзус.