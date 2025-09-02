Посетители «Крокуса» рассказали, что во время теракта притворялись мертвыми

Некоторые посетители подмосковного «Крокус Сити Холла» во время теракта притворялись мертвыми, чтобы спасти себя, сообщил один из участников судебного процесса по делу об указанной атаке.
«Несколько человек в ходе опроса в суде рассказали, что притворились мертвыми», — отметил собеседник, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что эти люди не знали, куда бежать, и опасались погибнуть от пуль.
Напомним, ранее стало известно, что двое невооруженных мужчин пытались помешать преступникам, напавшим на «Крокус Сити Холл». При этом террористы застрелили обоих мужчин.
Ещё двое посетителей смогли дать отпор одному из террористов. Преступника ударили по затылку, и он потерял сознание.