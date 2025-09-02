Актер «Кадетства» Головин лишился машины из-за долга по микрозайму

Микрокредитная компания (МКК) через суд отобрала у российского актера Александра Головина автомобиль, который артист заложил под долг. Соответствующая информация следует из судебных документов.
— Исковые требования ООО «МКК “Страна Экспресс”» к Головину Александру Павловичу о взыскании задолженности по договору, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина в пользу ООО задолженность по кредитному договору, — огласил вердикт судья.
Актер оформил микрозайм на 366 месяцев под 99 процентов. Свою машину при этом он отдал под залог. Головин на протяжении года не исполнял обязанности по выплате кредита.
В связи с этим компания и обратилась в суд. Официальное решение по делу уже вступило в силу, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что судебные приставы объявили в розыск звезду «Кадетства» второй раз за 10 месяцев. Это произошло из-за многочисленных штрафов за нарушения ПДД.
Головина разыскивали московские судебные приставы и в ноябре прошлого года. Причиной были 100 штрафов от ГИБДД, которые артист успел накопить всего за пару лет. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого случая и рассказала о других звездных нарушителях ПДД.