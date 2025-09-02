Си Цзиньпин: Китай и Россия являются основными победителями во Второй мировой войне

Китай и Россия — страны-победители во Второй мировой войне. Об этом во вторник, 2 сентября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
— 9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы в мировой антифашистской войне [в гостях] друг у друга, — высказался китайский политик.
По словам Си, их визиты негласно стали традицией в рамках двусторонних отношений между государствами.
— Это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН, — подчеркнул лидер Китая.
Совместное участие в подобных мероприятиях показывает решимость сторон в отстаивании итогов войны и исторической правды, передает ТАСС.
В Пекине глава России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.
