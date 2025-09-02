Новичок «Краснодара» Жубал рассказал, зачем променял еврокубки на РПЛ

Ранее Life.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» принял решение о смене главного тренера в свете неудачного начала сезона в Российской Премьер-Лиге, где команда сумела заработать лишь одно очко за семь матчей. Испанский специалист Роберт Морено, который возглавлял команду с декабря 2023 года, был уволен после поражения от московского «Спартака» с результатом 1:2. На его место назначен Игорь Осинькин, ранее работавший с самарскими «Крыльями Советов».