Новичок «Краснодара» Жубал рассказал, зачем променял еврокубки на РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал заявил, что принял осознанное решение перейти из французского «Осера» в российский клуб, несмотря на отсутствие возможности выступать в еврокубках. По словам футболиста, на его выбор повлияли чемпионский статус «Краснодара», развитая инфраструктура клуба и наличие в РПЛ множества соотечественников.

Источник: Life.ru

Жубал в разговоре с Legalbet выразил сожаление относительно отстранения российских команд от международных турниров, но подчеркнул, что рад возможности играть в сильном внутреннем чемпионате. Защитник подписал контракт с «Краснодаром» до 2027 года и уже принял участие в четырёх матчах текущего сезона.

Ранее Life.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» принял решение о смене главного тренера в свете неудачного начала сезона в Российской Премьер-Лиге, где команда сумела заработать лишь одно очко за семь матчей. Испанский специалист Роберт Морено, который возглавлял команду с декабря 2023 года, был уволен после поражения от московского «Спартака» с результатом 1:2. На его место назначен Игорь Осинькин, ранее работавший с самарскими «Крыльями Советов».