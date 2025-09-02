Главные новости 2 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 сентября 2025.
Си Цзиньпин назвал двух основных победителей во Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили широкий круг вопросов, касающихся международной повестки. Китайский лидер на встрече отметил, что Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Путин станет участником парада в честь 80-й годовщины победы.
В США оценили саммит ШОС как «мощный сигнал» Трампу
На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали солидарность и единство, что в Белом доме расценили как вызов внешней политике президента США Дональда Трампа. Так считают аналитики газеты The Wall Street Journal. По их мнению, происходящее в Тяньцзине свидетельствует, что США не смогли разъединить Москву и Пекин и подтолкнули к ним Нью-Дели.
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА обнаружили неразорвавшийся снаряд
В Ростове-на-Дону после атаки украинских дронов повреждены две многоэтажки, ранены трое взрослых и ребенок. В одном из жилых домов в квартире был найден неразорвавшийся снаряд. Порядка 320 жителей многоэтажки эвакуировали. Саперы вынесли снаряд за пределы жилого дома и обезвредили.
Бессент предупредил, что США разрабатывают варианты против России
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Белом доме в сентябре займутся изучением возможных вариантов действий в отношении России. Член команды Трампа уточнил, что Вашингтон недоволен тем, что президент России Владимир Путин действует не так, как заявлял на встрече в Анкоридже.
Президент Бразилии намерен предложить членам БРИКС реформу ВТО
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва готовит внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, на котором планирует предложить реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Политик также намерен вынести на обсуждение вопрос об общей реакции БРИКС на тарифные меры США.