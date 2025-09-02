Ричмонд
Главные новости 2 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 2 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 сентября 2025.

Си Цзиньпин назвал двух основных победителей во Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили широкий круг вопросов, касающихся международной повестки. Китайский лидер на встрече отметил, что Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Путин станет участником парада в честь 80-й годовщины победы.

В США оценили саммит ШОС как «мощный сигнал» Трампу

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали солидарность и единство, что в Белом доме расценили как вызов внешней политике президента США Дональда Трампа. Так считают аналитики газеты The Wall Street Journal. По их мнению, происходящее в Тяньцзине свидетельствует, что США не смогли разъединить Москву и Пекин и подтолкнули к ним Нью-Дели.

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА обнаружили неразорвавшийся снаряд

В Ростове-на-Дону после атаки украинских дронов повреждены две многоэтажки, ранены трое взрослых и ребенок. В одном из жилых домов в квартире был найден неразорвавшийся снаряд. Порядка 320 жителей многоэтажки эвакуировали. Саперы вынесли снаряд за пределы жилого дома и обезвредили.

Бессент предупредил, что США разрабатывают варианты против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Белом доме в сентябре займутся изучением возможных вариантов действий в отношении России. Член команды Трампа уточнил, что Вашингтон недоволен тем, что президент России Владимир Путин действует не так, как заявлял на встрече в Анкоридже.

Президент Бразилии намерен предложить членам БРИКС реформу ВТО

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва готовит внеочередной саммит БРИКС в онлайн-формате, на котором планирует предложить реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Политик также намерен вынести на обсуждение вопрос об общей реакции БРИКС на тарифные меры США.