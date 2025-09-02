Главные новости 2 сентября 2025 года

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали солидарность и единство, что в Белом доме расценили как вызов внешней политике президента США Дональда Трампа. Так считают аналитики газеты The Wall Street Journal. По их мнению, происходящее в Тяньцзине свидетельствует, что США не смогли разъединить Москву и Пекин и подтолкнули к ним Нью-Дели.