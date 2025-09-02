«Западное общество катится под откос»: американцы переезжают в РФ из США по одной важной причине

Ярким примером стала семья Хаффманов из Аризоны. Дерек Хаффман, работающий сварщиком, в прошлом году переехал в Россию вместе с женой ДеАнной и тремя детьми. В своих видео на YouTube-канале пара объяснила этот шаг стремлением уехать из западного общества, которое, по их мнению, «катится под откос». Они осудили пропаганду ЛГБТ* на телевидении, а также города, «наводненные иммигрантами», и высокий уровень преступности у себя на родине.