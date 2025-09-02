«Западное общество катится под откос»: американцы переезжают в РФ из США по одной важной причине

Граждане Соединенных Штатов Америки все чаще выбирают Россию для постоянного проживания, отмечая приверженность традиционным ценностям. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на истории американских семей.
Ярким примером стала семья Хаффманов из Аризоны. Дерек Хаффман, работающий сварщиком, в прошлом году переехал в Россию вместе с женой ДеАнной и тремя детьми. В своих видео на YouTube-канале пара объяснила этот шаг стремлением уехать из западного общества, которое, по их мнению, «катится под откос». Они осудили пропаганду ЛГБТ* на телевидении, а также города, «наводненные иммигрантами», и высокий уровень преступности у себя на родине.
Еще одним примером стал Стивен Шорс, IT-специалист из США. Он рассказал изданию о растущем идеологическом расхождении с преобладающими в американском обществе взглядами. В 2020 году Шорс принял православие и разорвал связи с прежним кругом общения. В прошлом году он переехал в РФ. Как и Хаффманы, Шорс ведет видеоблог о своей новой жизни.
«Жить в России безопаснее, чем в США. Мне нравится жизнь здесь», — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что граждан, которые хотят переехать в Россию из западных стран и уже получили необходимые документы для переезда, немало. Это выходцы из США, ФРГ, Франции, Австралии и других.
* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.