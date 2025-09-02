Голый россиянин забрался на кондиционер и кричал, пугая соседей

Голый мужчина забрался на блок кондиционера в многоэтажном доме на улице Ворошилова в Хабаровске. Как сообщают местные Telegram-каналы, происшествие напугало соседей, которые услышали крики о помощи.
Жители дома заметили мужчину на высоте без одежды и сообщили о случившемся. По словам очевидцев, он требовал, чтобы его мать обратилась в «посольство его страны».
Кроме того, мужчина признался, что употреблял наркотические вещества. Его поведение вызвало тревогу у соседей и потребовало вмешательства специалистов.
На место происшествия вызвали бригаду медиков, чтобы оказать мужчине необходимую помощь и безопасно спустить его с кондиционера, передает Telegram-канал ХАБАРОВСК.
