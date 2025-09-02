Голый россиянин забрался на кондиционер и кричал, пугая соседей

Ранее обнаженная женщина избила чужого ребенка и принуждала девочку есть гречку с пола. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Злоумышленницу задержали. В социальных сетях пишут, что мать девочки должна была уйти по делам и попросила подругу присмотреть за ребенком. Также уточняется, что издевательства фиксировал сожитель злоумышленницы. При этом у них тоже есть дочь.