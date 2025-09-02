Ричмонд
Собянин рассказал, как реновация делает районы Москвы современнее

За 8 лет практической реализации Программы реновации городу подарили около 6,4 млн кв. м нового жилья.

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году в Москве запустили Программу реновации, которая стала крупнейшим проектом обновления жилой застройки в истории города. За восемь лет реализации программы было возведено около 6,4 миллионов квадратных метров нового жилья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Более 226 тысяч москвичей, проживающих в более чем 1,3 тысячах домов, уже переселились или находятся в процессе переезда в новые квартиры. Темпы реализации программы остаются высокими: в проектировании и строительстве находятся более 10,5 миллионов квадратных метров жилья. Реновация затрагивает не только дома, но и городскую среду в десятках районов Москвы.

Новые дома выглядят стильно и гармонично вписываются в существующую застройку. Подъезды расположены на одном уровне с тротуарами, что обеспечивает удобный доступ для детских колясок и маломобильных граждан.

Одной из проблем старых микрорайонов был недостаток магазинов и других объектов в шаговой доступности. В новых домах первые этажи отводятся под социально значимые объекты, такие как магазины, кафе, детские и спортивные центры. На сегодняшний день в новостройках открыто около тысячи предприятий розничной торговли и сферы услуг, что создало более 13 тысяч рабочих мест.

Также в подъездах устанавливаются постаматы, позволяющие жителям получать онлайн-заказы круглосуточно без очередей. На данный момент размещено более 100 таких устройств.

Для детей создаются игровые площадки с разнообразными горками, лазалками, качелями и песочницами. Благодаря реновации таких площадок уже более 600. Для занятий спортом оборудованы почти 450 воркаут-зон и специализированных площадок с тренажерами.

Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения и умным освещением. На территории устанавливаются смарт-опоры, которые автоматически регулируют уровень света в зависимости от времени суток.

Реновация меняет не только внешний облик районов, но и создает новую городскую среду, где все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности от дома, заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что в районе Люблино сдан в эксплуатацию 17-й нововозведенный дом по программе реновации.

