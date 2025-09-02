Собянин рассказал, как реновация делает районы Москвы современнее

Одной из проблем старых микрорайонов был недостаток магазинов и других объектов в шаговой доступности. В новых домах первые этажи отводятся под социально значимые объекты, такие как магазины, кафе, детские и спортивные центры. На сегодняшний день в новостройках открыто около тысячи предприятий розничной торговли и сферы услуг, что создало более 13 тысяч рабочих мест.