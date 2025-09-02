Синоптик Вильфанд рассказал, когда начнется бархатный сезон на Черном море

В начале сентября на популярных курортах начинается бархатный сезон. Цены на отдых в этот период, как правило, ниже, а погода еще радует теплом. Руководитель крупного туристического агентства, эксперт в сфере туризма Татьяна Петрушина рассказала «Вечерней Москве», какие направления сейчас наиболее актуальны.