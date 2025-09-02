Синоптик Вильфанд рассказал, когда начнется бархатный сезон на Черном море

На российских курортах скоро начнется бархатный сезон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, на юге страны он стартует уже в ближайшие дни.
Синоптик отметил, что с 3 сентября на Кубани ожидается небольшое понижение температуры, но она по-прежнему будет держаться в пределах 25−30 градусов, что на 1−2 градуса выше климатической нормы. Сезон, вероятно, начнется в эти выходные, 6−7 сентября.
Вильфанд добавил, что температура воды на черноморском побережье составит 25−26 градусов, что оптимально для купания, а бархатный сезон в 2025 году, по его оценке, продлится дольше обычного, охватив первую декаду октября, передает ТАСС.
В начале сентября на популярных курортах начинается бархатный сезон. Цены на отдых в этот период, как правило, ниже, а погода еще радует теплом. Руководитель крупного туристического агентства, эксперт в сфере туризма Татьяна Петрушина рассказала «Вечерней Москве», какие направления сейчас наиболее актуальны.
Осень — отличное время для бюджетного отдыха, когда можно насладиться солнечными днями по сниженным ценам. Владелец турагентства и Travel-эксперт Тариел Гажиенко, отметил, что Турция сохраняет лидерство по турпотоку благодаря комфортной погоде и более низким ценам по сравнению с летом.