Умер Грэм Грин, актер из «Зеленой мили» и «Танцев с волками»

Умер канадский актер Грэм Грин, известный по фильмам «Зеленой мили» и «Танцев с волками». Как сообщает издание The Guardian, артиста не стало в возрасте 73 лет в больнице Торонто после длительной болезни.
«Он был великим человеком морали, этики и характера, и его будет вечно не хватать. Ты наконец-то свободен», — сказал Deadline агент Грина Майкл Грин.
Грэм Грин родился в 1952 году в Ошвекене, Канаде. В 1970-х годах появился на сцене, выступал в английских и канадских постановках, а в 1979 году дебютировал в эпизоде драмы «Великий детектив». Первую запоминающуюся роль в кино заполучил в 1983 году, снявшись в биографическом фильме «Бегущий смельчак».
Он известен по фильмам «Громовое сердце», «Крепкий орешек», «Сумерки. Сага», «Голиаф», «Большая игра» и другим. Грин был номинантом на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Танцующий с волками». После его смерти будет выпущено еще несколько проектов, над которыми артист работал до последнего.
В Торонто на канадской Аллее славы находится звезда Грэма Грина. У него остались 35-летняя жена Хилари Блэкмор, дочь Лилли Лазар-Грин и внук Тарло.
