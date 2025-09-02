Умер Грэм Грин, актер из «Зеленой мили» и «Танцев с волками»

Грэм Грин родился в 1952 году в Ошвекене, Канаде. В 1970-х годах появился на сцене, выступал в английских и канадских постановках, а в 1979 году дебютировал в эпизоде драмы «Великий детектив». Первую запоминающуюся роль в кино заполучил в 1983 году, снявшись в биографическом фильме «Бегущий смельчак».