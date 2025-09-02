Штурмовики ВСУ потеряли 80% личного состава в контратаках у Андреевки

Свыше 80% личного состава 225-го отдельного штурмового полка ВС Украины уничтожено в районе Андреевки Сумской области, передает Telegram-канал «Северный Ветер».
«Противник провел две контратаки в районе Андреевки силами 225 ошп, успеха не имел. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено более 80% личного состава штурмовых групп», — говорится в публикации.
Также отмечается, что российские войска ликвидировали в районе Андреевки танк Т-64.
Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ установили полный контроль над восточной частью Юнаковки в Сумской области.