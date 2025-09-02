Должны предложить дешевый аналог: вот за что фармацевта могут оштрафовать в РФ

Аптеки могут получить штрафы до 20−30 тысяч рублей (за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств); до 200 тысяч рублей (за предпринимательскую деятельность без госрегистрации или спецразрешения на то); до 500 тысяч рублей (за нарушение закона об обращении лекарственных препаратов).