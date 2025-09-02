Должны предложить дешевый аналог: вот за что фармацевта могут оштрафовать в РФ

Аптеку, которая не сообщила покупателю о дешевом аналоге лекарственного препарата, могут оштрафовать. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов, а также гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анну Барабаш.
Напомним, что эти штрафы на территории РФ действуют для фармацевтов с 1 сентября. Однако вышеупомянутая норма работает в нашей стране на протяжении вот уже нескольких лет и перенесли ее из уже действующих приказов.
«Обязанность информирования покупателей о наличии более дешевых аналогов была закреплена уже в предыдущих редакциях правовых актов. Фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных препаратов, имеющих одинаковое МНН, и цены на них относительно к запрошенному», — подчеркнула Барабаш.
Аптеки могут получить штрафы до 20−30 тысяч рублей (за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств); до 200 тысяч рублей (за предпринимательскую деятельность без госрегистрации или спецразрешения на то); до 500 тысяч рублей (за нарушение закона об обращении лекарственных препаратов).
Как KP.RU писал ранее, с 1 сентября российские аптеки обязаны использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки «Честный знак» при реализации лекарственных препаратов.