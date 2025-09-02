Выявлены жуткие последствия использования вейпов для молодежи

Эксперты «крайне обеспокоены» употреблением электронных сигарет и заявляют, что в будущем миллионы молодых людей могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Врачи подняли тревогу по поводу высокого уровня вейпинга среди детей во всем мире, заявив, что они убеждены, что электронное курево наносит необратимый вред их здоровью.
Кардиологи, исследователи и эксперты в области здравоохранения заявили, что они «крайне обеспокоены» вредным воздействием электронных сигарет на миллионы подростков и молодых людей, включая воздействие токсинов и канцерогенов, некоторые из которых до сих пор неизвестны, пишет The Guardian.
Уровень никотина в электронных сигаретах может быть очень высоким, что повышает риск возникновения зависимости и травмирования развивающегося мозга подростков. По словам экспертов, дети также подвергаются риску долгосрочных сердечно-сосудистых осложнений в результате использования электронных сигарет в школе и колледже.
Выступая на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) в Мадриде, крупнейшей в мире конференции по кардиологии, профессор Майя-Лиза Лечен, старший кардиолог Университетской больницы Северной Норвегии, сказала, что она обеспокоена тем, что в будущем миллионы детей могут столкнуться с проблемами со здоровьем: «Я обеспокоена тем, что вейпинг может нанести необратимый вред мозгу и сердцам детей. Конечно, мы должны дождаться долгосрочных данных, но я обеспокоена. Это повышает ваше кровяное давление, частоту сердечных сокращений, и мы знаем, что артерии становятся более жесткими».
По словам профессора Лечен, вейпинг оказывает стресс на сердечно-сосудистую систему детей. У них учащается сердцебиение и сужаются кровеносные сосуды, что со временем может привести к сужению артерий в сердце. Многократное использование вейпа может привести к повышению кровяного давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития нерегулярного сердечного ритма, инсульта и даже сердечного приступа.
Майя-Лиза Лечен сослалась на исследование, опубликованное в прошлом году в медицинском журнале Новой Англии, в котором говорилось, что вейпинг увеличивает риск инсульта почти на треть (на 32%).
Когда жидкости в электронных сигаретах нагреваются до более высоких температур, они также могут выделять большее количество вредных химических веществ, которые могут попадать в легкие, кровоток и проникать в сердце.
Исследования показывают, что жидкости в электронных сигаретах при нагревании могут выделять известные канцерогены, такие как формальдегид и ацетальдегид ацетилсалициловой кислоты. Эти и другие химические вещества могут повреждать кровеносные сосуды, вызывать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает The Guardian.
«Существует дополнительный риск употребления электронных сигарет детьми по сравнению со взрослыми, когда речь заходит о воздействии на организм, — подчеркивает профессор Лечен. — Потому что мы знаем, что никотин и другие элементы, содержащиеся в электронных сигаретах, оказывают очень вредное воздействие на развивающийся мозг. Не только во время внутриутробного развития, но и в детстве и до 20 лет. Это то, что нас чрезвычайно беспокоит».
Когда дети бросают вейпинг, у некоторых возникает никотиновая абстиненция, которая может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, рассказала Лечен журналистам после своей презентации в Мадриде: «Мы также знаем, что когда дети и молодые люди начинают пользоваться вейпом, у них может развиться зависимость от никотина, и это может привести к курению. Я очень обеспокоена — и убеждена — что дети и подростки, которые начинают пользоваться вейпом сейчас, подвергаются повышенному риску необратимого вреда для своего здоровья».
Также выступая в Мадриде, профессор Сюзанна Прайс, кардиолог-консультант Королевской больницы Бромптон в Лондоне, заявила: «Мы наблюдаем рост числа детей, которые используют вейп, но мы пока не знаем, как это отражается на долгосрочном риске сердечно-сосудистых заболеваний, потому что у них нет пробыл здесь достаточно долго. Я думаю, есть основания полагать, что вейпинг безопасен, но мы этого не знаем. Меня беспокоит то, что мы собираемся заменить одно вещество, вызывающее сильную зависимость, другим, которое может иметь схожий профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний».
Доктор Чармейн Гриффитс, исполнительный директор British Heart Foundation, комментирует: «Вейпинг небезопасен, и ни один ребенок или подросток не должен брать в руки электронную сигарету». Она сказала, что правительства должны принять меры для борьбы с распространением вейпинга среди молодежи: «Сделать вейпинг менее привлекательным для молодежи и воспитать поколение, свободное от курения, не так-то просто».
Данные о долгосрочных последствиях для здоровья ограничены, поскольку вейпы — явление относительно новое и развивающееся, подчеркивает The Guardian. Могут пройти годы, прежде чем станут очевидны дальнейшие последствия. Тем временем профессор Лечен выступает за глобальный запрет на продажу электронных сигарет. «Я думаю, основываясь на том, что мы знаем сейчас о пагубном воздействии электронных сигарет, я думаю, что должен быть введен запрет на продажу электронных сигарет по всему миру, — сказала она. — У нас есть данные, которые насчитывают уже 15−20 лет. Мы знаем, что они не безобидны».