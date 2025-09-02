Выявлены жуткие последствия использования вейпов для молодежи

Данные о долгосрочных последствиях для здоровья ограничены, поскольку вейпы — явление относительно новое и развивающееся, подчеркивает The Guardian. Могут пройти годы, прежде чем станут очевидны дальнейшие последствия. Тем временем профессор Лечен выступает за глобальный запрет на продажу электронных сигарет. «Я думаю, основываясь на том, что мы знаем сейчас о пагубном воздействии электронных сигарет, я думаю, что должен быть введен запрет на продажу электронных сигарет по всему миру, — сказала она. — У нас есть данные, которые насчитывают уже 15−20 лет. Мы знаем, что они не безобидны».