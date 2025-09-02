Магнитная буря на Земле продолжается и может усилиться к середине дня

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле продолжается и пока развивается по «мягкому сценарию», но к середине дня возможно ее усиление до уровня G3. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. На данный момент геомагнитная ситуация развивается “по мягкому сценарию”, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на “заявленный” уровень G3», — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, в ночь на 2 сентября уровень возмущенности геомагнитного поля варьировался от G1 до G2 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Магнитная буря вызвана приходом к Земле облака плазмы, которым сопровождалась вспышка М2.76. По информации лаборатории, геомагнитные возмущения могут продлиться от 30 до 45 часов.
«С учетом ожидающейся суточной продолжительности геомагнитной бури, в настоящий момент считается, что зона сияний продержится до следующего темного времени суток, и в этом случае сможет повторно наблюдаться с ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны», — уточняется в сообщении.