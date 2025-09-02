Авиакомпании «Ангара» могут запретить полеты после крушения Ан-24

Авиакомпании «Ангара» могут ограничить полеты из-за массовых нарушений, на которые обратили внимание после катастрофы с самолетом Ан-24. Об этом во вторник, 2 сентября, рассказал глава Ространснадзора Виктор Гулин.
Он направил письмо на имя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. В нем глава ведомства объяснил, что «Ангара» злоупотребляет нарушениями в области эксплуатации судов.
После временного запрета полетов для 18 из 28 самолетов авиакомпания так и не устранила проблемы.
— Несмотря на грубые нарушения требований безопасности, необходимые выводы авиакомпания не сделала, — добавил Гулин.
В июле Росавиация уже лишила «Ангару» сертификата на техническое обслуживание лайнеров. Если перевозчик продолжит использовать машины, появится риск аннулирования сертификата эксплуатанта, передает газета «Известия».
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна.