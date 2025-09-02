Россияне покинули US Open, установив рекорды

Российские теннисисту Андрей Рублев и Екатерина Александрова не смогли пройти дальше 4 круга Открытого чемпионата США по теннису, что стало худшим результатом за последние семь лет. Тем не менее наши теннисисты продолжают играть в завершающем турнире серии «Большого шлема» в сезоне и даже добиваются личных рекордов.
Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема», Открытый чемпионат США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке, получился весьма неоднозначным для российских теннисистов. В одиночных мужском и женском разрядах стартовало 17 наших спортсменов, однако к четвертому кругу их осталось только двое — Андрей Рублев и Екатерина Александрова.
К сожалению, в ночь на вторник, 2 сентября, соревнование покинули и они.
Андрей Рублёв, занимающий 15-ю строчку в мировом рейтинге теннисистов, не сумел обыграть канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, проиграв со счётом 5:7, 3:6, 4:6. Матч, длившийся два часа и пятнадцать минут, продемонстрировал явное преимущество Оже-Альяссима, хотя и Рублёв боролся до последнего. Анализ игры показывает, что, несмотря на шесть эйсов и относительно небольшое количество двойных ошибок (всего четыре), Рублёв не смог реализовать свой потенциал, сумев использовать лишь один из четырёх брейк-пойнтов. Что говорит об определённых проблемах с приёмом, которые не позволили ему создать достаточное давление на подаче соперника.
В противовес этому, Оже-Альяссим продемонстрировал впечатляющую мощь и точность подачи, отправив 13 эйсов в сторону Рублёва. При этом, четыре двойные ошибки канадца не стали критичными, поскольку он эффективно использовал свои возможности, реализовав четыре из семи брейк-пойнтов. Эта разница в реализации брейк-пойнтов, а именно эффективность Оже-Альяссима в 57% против 25% у Рублёва, сыграла решающую роль в исходе матча. Напомним, что ранее на этом соревновании канадцу проиграли Сафиуллин и Зверев.
***
Екатерина Александрова, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выбыла из US Open 2025, потерпев сокрушительное поражение от полячки Иги Швёнтек (2-я ракетка мира) в 4 круге женского одиночного разряда. Матч длился всего 57 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу польской теннисистки. Александрова показала слабую игру: всего три эйса при трех двойных ошибках, реализовав лишь один из имевшихся брейк-пойнтов. В отличие от нее, Швёнтек продемонстрировала более высокое мастерство, выполнив шесть эйсов при трех двойных ошибках и реализовав четыре из семи брейк-пойнтов.
Вместе с тем это результат стал своеобразным достижением для Екатерины, так как ранее ей не удавалось выигрывать три матча подряд на турнирах «Большого шлема». Изменения произошли лишь в 2025 году.
«Раньше я могла выиграть два матча, а в третьем всегда возникало ощущение, что теперь смогу пройти дальше, однако не получалось. Далее происходило то же самое. То, что я играю в третьем круге, постоянно было в голове. Не хочешь, чтобы это повторялось, но так и бывает. Однако когда я наконец выиграла три матча на “Ролан Гаррос” — 2025, я преодолела барьер и сделала шаг вперёд. У меня больше нет такой проблемы, поэтому я могу продолжать играть», — приводит слова Александровой «Чемпионат» со ссылкой на Tennis.com.
***
После вылета Рублева и Александровой российские теннисисты все же продолжают играть в Открытом чемпионате США.
Российская теннисная пара, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, успешно преодолела третий круг парного разряда US Open 2025, победив японско-китайский дуэт Суко Аоямы и Ван Яфань со счетом 7:5, 6:2. Поединок длился 1 час 16 минут. Андреева и Шнайдер продемонстрировали достаточно эффективную игру, несмотря на скромные показатели: всего один эйс при двух двойных ошибках, и реализованные 5 из 10 брейк-пойнтов. Их соперницы, Аояма и Яфань, имели один эйс, четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер встретятся с победительницами матча между российско-бельгийским дуэтом Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, и украинско-румынской парой Марты Костюк и Елены-Габриэлы Русе. Победа в третьем круге показала, что Андреева и Шнайдер обладают хорошей командной игрой и способны противостоять сильным соперницам, что они уже не раз демонстрировали в 20024 году. Став серебряными призерами Олимпиады в Париже, и в турнирах 2025 года.