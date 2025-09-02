Россияне покинули US Open, установив рекорды

«Раньше я могла выиграть два матча, а в третьем всегда возникало ощущение, что теперь смогу пройти дальше, однако не получалось. Далее происходило то же самое. То, что я играю в третьем круге, постоянно было в голове. Не хочешь, чтобы это повторялось, но так и бывает. Однако когда я наконец выиграла три матча на “Ролан Гаррос” — 2025, я преодолела барьер и сделала шаг вперёд. У меня больше нет такой проблемы, поэтому я могу продолжать играть», — приводит слова Александровой «Чемпионат» со ссылкой на Tennis.com.