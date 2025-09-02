Уголовное дело журналистки Анны Монгайт поступило в суд

Уголовное дело в отношении журналистки телеканала «Дождь»* Анны Монгайт** о распространении фейков о российской армии поступило в Пресненский суд Москвы. Такая информация следует из картотеки суда.
Зарегистрировано оно было 1 сентября 2025 года. Дата судебного заседания еще не назначена.
Анна Монгайт заочно арестована в России и объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в распространении в Сети заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Уехавшей за границу журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.
* признан в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.