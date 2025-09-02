Возглавлявший Nestle 20 лет Лоран Фрекс уволился из-за тайного романа с коллегой

Генеральный директор Nestle Лоран Фрекс покинул свой пост из-за романтических отношений с подчиненной, сообщила компания на своем сайте. Совет директоров отметил, что такая связь противоречит кодексу делового поведения.
В настоящее время в Nestle проводится расследование поведения Фрекса. По словам председателя Совета директоров Пола Булке, уход топ-менеджера был необходим, чтобы сохранить ценности и принципы управления компании.
Булке при этом поблагодарил Фрекса за годы работы в Nestle, подчеркнув, что его вклад в развитие компании высоко оценивается, несмотря на сложившуюся ситуацию, говорится в сообщении.
Ранее в Узбекистане во время совещания по видеосвязи сотрудник Министерства занятости и сокращения бедности страны посадил к себе на колени секретаршу и стал обниматься с ней, забыв выключить камеру. Позднее обоих сотрудников уволили, а видеоролик стал вирусным.
56-летнюю Вики Линн Франц, работавшую помощником по закупкам в тюрьме в городе Атланта американского штата Джорджия, уволили из-за секса с заключенным. Их заметил охранник учреждения, который доложил об увиденном начальству. Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что сотрудница также занималась контрабандой — за 50 долларов она пронесла другому заключенному пять пачек сигарет.