Возглавлявший Nestle 20 лет Лоран Фрекс уволился из-за тайного романа с коллегой

56-летнюю Вики Линн Франц, работавшую помощником по закупкам в тюрьме в городе Атланта американского штата Джорджия, уволили из-за секса с заключенным. Их заметил охранник учреждения, который доложил об увиденном начальству. Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что сотрудница также занималась контрабандой — за 50 долларов она пронесла другому заключенному пять пачек сигарет.