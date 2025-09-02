Ричмонд
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье увеличилось до 22

Три человека в крайне тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП с автобусом в Приамурье.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Амурской области возросло до 22 человек. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Согласно официальному сообщению минздрава, трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных. Четырнадцать человек госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу, четверо получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска.

Среди пострадавших — четверо детей. Все несовершеннолетние были транспортированы в детскую областную больницу. Трое из них госпитализированы, один ребенок проходит амбулаторное лечение.

Напомним, столкновение произошло между автомобилем Toyota Crown и маршрутным автобусом Iveco. По факту аварии прокуратура и Следственное управление СК РФ по региону проводят проверку. Изначально Госавтоинспекция по Амурской области сообщала о 19 пострадавших.