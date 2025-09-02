Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда Москву ожидают волны бабьего лета

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что «бабье лето» в Москве пройдет в две-три волны и завершится к середине сентября.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что «бабье лето» в Москве пройдет в две-три волны и завершится к середине сентября.

Шувалов сказал, что жаркая погода в Москве уже не установится, но произойдет переход «к умеренному теплу».

Столицу ожидает погода без существенных дождей, со слабым ветром и температурой воздуха около 18−20 выше нуля без резких потеплений или похолоданий, сказал Шувалов в эфире «Радио 1».

Читайте материал «Жители Вашингтона провели акцию против мер Трампа по борьбе с преступностью».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.