Синоптик рассказал, когда Москву ожидают волны бабьего лета

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что «бабье лето» в Москве пройдет в две-три волны и завершится к середине сентября.
Шувалов сказал, что жаркая погода в Москве уже не установится, но произойдет переход «к умеренному теплу».
Столицу ожидает погода без существенных дождей, со слабым ветром и температурой воздуха около 18−20 выше нуля без резких потеплений или похолоданий, сказал Шувалов в эфире «Радио 1».
