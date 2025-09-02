Ричмонд
Окаменелость возрастом 520 млн лет с уцелевшим мозгом нашли в Британии

Исследователи при помощи рентгена обнаружили у образца пищеварительные железы, кровеносную систему и даже остатки нервов.

Ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили окаменелость личинки с уцелевшими внутренними органами, возраст находки — 520 млн лет, пишет New York Post.

«Используя синхротронную рентгеновскую томографию, команда идентифицировала мозг, пищеварительные железы, примитивную кровеносную систему и даже следы нервов, снабжающих ноги и глаза личинки», — говорится в материале.

По словам ведущего автора исследования Мартина Смита, находка позволила ученым понять, что ранние членистоногие были более сложными.

«Когда я увидел удивительные структуры, сохранившиеся под его кожей, у меня просто отвисла челюсть — как эти особенности смогли избежать распада и сохраниться, чтобы мы увидели это полмиллиарда лет спустя?», — отметил Смит.

Он добавил, что сохранившийся мозг содержит структуру «протоцеребрум».

Ранее ученые обнаружили новый вид динозавров с «парусом» на спине.