Окаменелость возрастом 520 млн лет с уцелевшим мозгом нашли в Британии

Ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили окаменелость личинки с уцелевшими внутренними органами, возраст находки — 520 млн лет, пишет New York Post.
«Используя синхротронную рентгеновскую томографию, команда идентифицировала мозг, пищеварительные железы, примитивную кровеносную систему и даже следы нервов, снабжающих ноги и глаза личинки», — говорится в материале.
По словам ведущего автора исследования Мартина Смита, находка позволила ученым понять, что ранние членистоногие были более сложными.
«Когда я увидел удивительные структуры, сохранившиеся под его кожей, у меня просто отвисла челюсть — как эти особенности смогли избежать распада и сохраниться, чтобы мы увидели это полмиллиарда лет спустя?», — отметил Смит.
Он добавил, что сохранившийся мозг содержит структуру «протоцеребрум».
