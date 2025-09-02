На Земле продолжается магнитная буря: каких природных явлений ожидать

Также ИКИ РАН добавил, что прошлой ночью на северо-западе страны местами уже удалось увидеть остатки полярных сияний. Поскольку буря продлится около суток, специалисты считают, что сияния могут вновь возникнуть ночью 3 сентября. Скорее всего, они будут происходить по всей территории России.