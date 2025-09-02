На Земле продолжается магнитная буря: каких природных явлений ожидать

Во вторник, 2 сентября, все еще продолжается магнитная буря. Однако сейчас она проходит по более мягкому сценарию. Об ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
Известно, что событие с короткими перерывами продлится не меньше суток. С большой вероятностью, оно будет протекать вплоть до середины среды по мск, 3 сентября.
«На данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний», — указано в посте.
Согласно прогнозам, к середине дня ожидается смена полярности магнитного поля, после чего геомагнитный шторм достигнет уровня G3.
Также ИКИ РАН добавил, что прошлой ночью на северо-западе страны местами уже удалось увидеть остатки полярных сияний. Поскольку буря продлится около суток, специалисты считают, что сияния могут вновь возникнуть ночью 3 сентября. Скорее всего, они будут происходить по всей территории России.
Напомним, что с раннего утра 2 сентября на Землю обрушились магнитные бури планетарного масштаба. Некоторые из них достигают мощного уровня G3. Больше об этой теме читайте на сайте KP.RU.