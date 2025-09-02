Shot: Игорю Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает срок

Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле 2023 года. Об этом сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов. Стрелкова часто называют одним из символов «русской весны» 2014 года. Чем он известен и почему его задержали силовики — в материале «Вечерней Москвы».