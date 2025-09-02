Ричмонд
В Ижевске трое подростков задержаны за попытку теракта на предприятии

Трое несовершеннолетних были задержаны в Ижевске по подозрению в попытке совершения террористического акта на одном из местных предприятий. По данным Следственного комитета, молодые люди пытались установить взрывное устройство у проходной предприятия. Предполагается, что их действия могли быть связаны с заданием, полученным от украинских спецслужб. В настоящее время все трое арестованы.

