В Ижевске трое подростков задержаны за попытку теракта на предприятии

Трое несовершеннолетних были задержаны в Ижевске по подозрению в попытке совершения террористического акта на одном из местных предприятий. По данным Следственного комитета, молодые люди пытались установить взрывное устройство у проходной предприятия. Предполагается, что их действия могли быть связаны с заданием, полученным от украинских спецслужб. В настоящее время все трое арестованы.