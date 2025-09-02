Блогерша «Мать орков» оскорбила мужчин, ушедших на СВО «под влиянием женщин»

Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Елизавету Бабичеву, известную под ником «Мать орков», на 12 тысяч рублей по статье о разжигании ненависти, сообщили «Осторожно, новости». Суд установил, что в августе 2024 года она разместила в чате с подписчиками видео с оскорбительной подписью в адрес мужчин, отправившихся на специальную военную операцию «под влиянием своих женщин или жен».