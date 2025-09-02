Ричмонд
Блогерша «Мать орков» оскорбила мужчин, ушедших на СВО «под влиянием женщин»

Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Елизавету Бабичеву, известную под ником «Мать орков», на 12 тысяч рублей по статье о разжигании ненависти, сообщили «Осторожно, новости». Суд установил, что в августе 2024 года она разместила в чате с подписчиками видео с оскорбительной подписью в адрес мужчин, отправившихся на специальную военную операцию «под влиянием своих женщин или жен».

Бабичева заявляла, что такие военнослужащие ведут себя «ненадлежаще и аморально» и руководствуются лишь денежными интересами. Видео заканчивалось фразой: «Вы одуплились, черти». На суде она признала вину, раскаялась и просила не назначать строгое наказание, ссылаясь на несовершеннолетнего ребенка и иждивенческое положение.

Суд учел личные обстоятельства блогерши и ее предыдущую административную судимость и назначил штраф в размере 12 тысяч рублей. При этом точное содержание видео не раскрывается: Бабичева закрыла доступ к чату, чтобы «бороться с хейтерами».

В TikTok у блогерши около 22 тысяч подписчиков. Обычно она публикует видео о своей жизни и событиях СВО, при этом периодически высмеивая Украину и страны ЕС, передает Telegram-канал.

Ранее студентка третьего курса Московского городского педагогического университета в одном из чатов раскритиковала бойца спецоперации, из-за чего ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.