Срочная новость В одном из районов Ростова-на-Дону, подвергшемся атаке беспилотных летательных аппаратов, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений жилых зданий. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем в telegram-канале.
Ростов-на-Дону ввел режим ЧС после атаки беспилотников
В одном из районов Ростова-на-Дону, подвергшемся атаке беспилотных летательных аппаратов, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений жилых зданий. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем в telegram-канале.