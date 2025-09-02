Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов-на-Дону ввел режим ЧС после атаки беспилотников

В одном из районов Ростова-на-Дону, подвергшемся атаке беспилотных летательных аппаратов, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений жилых зданий. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем в telegram-канале.

Срочная новость В одном из районов Ростова-на-Дону, подвергшемся атаке беспилотных летательных аппаратов, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений жилых зданий. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем в telegram-канале.