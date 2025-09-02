В Некоузском округе Ярославской области открыли первую модельную библиотеку

Первую в Некоузском округе Ярославской области модельную библиотеку открыли при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципального района.
Во время модернизации учреждения там обновили помещения читального зала, абонемента и детского отдела, а также книгохранилища, установили современную яркую мебель. Кроме того, в учреждение поступило 2500 печатных изданий.
В библиотеке будут проводить квесты и викторины. Помимо этого, благодаря новому оборудованию там можно будет открыть лекторий, учебный кинозал или творческую лабораторию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.