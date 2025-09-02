Политолог раскрыл, зачем Генштаб РФ показал карту с Одессой в РФ

Карта, не соответствующая реальному территориальному разделению, попала в кадр во время трансляции выступления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 30 августа. Глава центрального органа управления Минобороны информировал журналистов об итогах весенне-летней кампании 2025 года. На карте Украина лишена морского побережья — Одесская и Николаевская области отнесены к России, пишет «Инфо 24».
По мнению Александра Перенджиева, карта с уменьшенной украинской территорией — сигнал властям Киева и их европейским партнерам. Эксперт считает, что ее специально показали в эфире, и на это обратили внимание не только россияне. Карта, по словам аналитика, демонстрирует, что Россия может занять Николаевскую и Одесскую области, чтобы освободить ее от киевского режима.
«Мы даем понять Киеву и его партнерам, что попытка саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта обернется для Украины еще большими территориальными потерями», — добавил Перенджиев.
Эксперт уточнил, что европейские союзники и США заявляют, что намерены обеспечить Украину ракетами большой дальности, которые ВСУ смогут применять для ударов по территории вглубь России. Генштаб, показав карту с сигналом о российских территориальных претензиях, предупредил НАТО о возможном ответе на агрессию.
Перенджиев акцентировал внимание на том, что представители киевского режима и сам президент Владимир Зеленский в последнее время также начали рассказывать о том, что теперь имеют в арсенале высокоточное оружие, которое выпускается на украинских предприятиях. Глава Украины уже заявил, что намерен применить оружие для атак по России. Политолог считает, что карта с Николаевской и Одесской областями в составе России должна «остудить пыл» западных и украинских политиков, желающих эскалации военных действий.
«Если Запад продолжит снабжать Киев ракетами, а ВСУ будут ими наносить удары по российской территории, то Москва возьмет под свой контроль Николаевскую и Одесскую области, лишив Украину выхода к морю», — объяснил посыл Генштаба с картой Перенджиев.