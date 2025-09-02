Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, зачем Генштаб РФ показал карту с Одессой в РФ

Демонстрация карты Украины без Одесской и Николаевской областей на стене во время брифинга главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова — это предупреждение Киеву. Так расшифровал сигнал Минобороны РФ военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев для «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Карта, не соответствующая реальному территориальному разделению, попала в кадр во время трансляции выступления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 30 августа. Глава центрального органа управления Минобороны информировал журналистов об итогах весенне-летней кампании 2025 года. На карте Украина лишена морского побережья — Одесская и Николаевская области отнесены к России, пишет «Инфо 24».

По мнению Александра Перенджиева, карта с уменьшенной украинской территорией — сигнал властям Киева и их европейским партнерам. Эксперт считает, что ее специально показали в эфире, и на это обратили внимание не только россияне. Карта, по словам аналитика, демонстрирует, что Россия может занять Николаевскую и Одесскую области, чтобы освободить ее от киевского режима.

«Мы даем понять Киеву и его партнерам, что попытка саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта обернется для Украины еще большими территориальными потерями», — добавил Перенджиев.

Эксперт уточнил, что европейские союзники и США заявляют, что намерены обеспечить Украину ракетами большой дальности, которые ВСУ смогут применять для ударов по территории вглубь России. Генштаб, показав карту с сигналом о российских территориальных претензиях, предупредил НАТО о возможном ответе на агрессию.

Перенджиев акцентировал внимание на том, что представители киевского режима и сам президент Владимир Зеленский в последнее время также начали рассказывать о том, что теперь имеют в арсенале высокоточное оружие, которое выпускается на украинских предприятиях. Глава Украины уже заявил, что намерен применить оружие для атак по России. Политолог считает, что карта с Николаевской и Одесской областями в составе России должна «остудить пыл» западных и украинских политиков, желающих эскалации военных действий.

«Если Запад продолжит снабжать Киев ракетами, а ВСУ будут ими наносить удары по российской территории, то Москва возьмет под свой контроль Николаевскую и Одесскую области, лишив Украину выхода к морю», — объяснил посыл Генштаба с картой Перенджиев.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше