Перенджиев акцентировал внимание на том, что представители киевского режима и сам президент Владимир Зеленский в последнее время также начали рассказывать о том, что теперь имеют в арсенале высокоточное оружие, которое выпускается на украинских предприятиях. Глава Украины уже заявил, что намерен применить оружие для атак по России. Политолог считает, что карта с Николаевской и Одесской областями в составе России должна «остудить пыл» западных и украинских политиков, желающих эскалации военных действий.