Места с бесплатным Wi-Fi в Волгоградской области появились на онлайн-картах

Точки с бесплатным Wi-Fi в Волгоградской области отметили на двух популярных онлайн-картах, сообщили в комитете информационных технологий региона. Развитие цифровых сервисов, которые делают жизнь удобнее, соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Всего в области функционирует более 500 точек Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет. Они расположены на остановках транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, заведениях общепита и торговых центрах.
Размещение информации о точках Wi-Fi на картах 2ГИС и «Яндекс» сделает их поиск максимально удобным и доступным для всех пользователей. Помимо этого, комитет информационных технологий Волгоградской области разработал чат-бот в Telegram. Через него пользователи смогут сообщить о новой точке бесплатного Wi-Fi или о проблемах с уже отмеченной на карте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.