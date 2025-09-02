Места с бесплатным Wi-Fi в Волгоградской области появились на онлайн-картах

Размещение информации о точках Wi-Fi на картах 2ГИС и «Яндекс» сделает их поиск максимально удобным и доступным для всех пользователей. Помимо этого, комитет информационных технологий Волгоградской области разработал чат-бот в Telegram. Через него пользователи смогут сообщить о новой точке бесплатного Wi-Fi или о проблемах с уже отмеченной на карте.