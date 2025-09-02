В школу № 115 Ростова-на-Дону поступили новые ноутбуки

«Современное оборудование играет важную роль в образовательном процессе, особенно в такой динамичной сфере, как информационные технологии. Передача 35 новых ноутбуков предоставит нашим школьникам дополнительные возможности для занятий программированием, изучения искусственного интеллекта и разработки программ. Мы заинтересованы в создании условий, при которых молодежь сможет развивать свой потенциал и получать востребованные навыки, готовясь к поступлению в профильные вузы и последующему трудоустройству на предприятиях нашего региона», — отметил министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев.