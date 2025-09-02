В школу № 115 Ростова-на-Дону поступили новые ноутбуки

Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова в Ростове-на-Дону получила 35 современных ноутбуков для ИТ-класса, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Оснащение образовательных учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
«Современное оборудование играет важную роль в образовательном процессе, особенно в такой динамичной сфере, как информационные технологии. Передача 35 новых ноутбуков предоставит нашим школьникам дополнительные возможности для занятий программированием, изучения искусственного интеллекта и разработки программ. Мы заинтересованы в создании условий, при которых молодежь сможет развивать свой потенциал и получать востребованные навыки, готовясь к поступлению в профильные вузы и последующему трудоустройству на предприятиях нашего региона», — отметил министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев.
Напомним, что в прошлом году в школе установили 30 персональных компьютеров с графическими редакторами нового поколения, программами для создания кодов и 3D-моделирования. Всего в ИТ-классах этого образовательного учреждения обучаются 128 ребят.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.