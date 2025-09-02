В Брянске обновят участок улицы Куйбышева

Участок автодороги по улице Куйбышева в Брянске протяженностью около 2 км отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Работы уже проводят от улицы 3-го Интернационала до Литейной. На одном из отрезков специалисты уложили новый асфальт, теперь строят ливневую канализацию. После этого приступят к обновлению следующего участка дороги.
Кроме того, там приведут в порядок тротуары и установят новое наружное освещение. На завершающем этапе работ смонтируют дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Отметим, что этот участок дороги ведет к средней общеобразовательной школе № 39.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов