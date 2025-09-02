Экологи встревожены нашествием клена яснелистного

Неудивительно, что ученые бьют тревогу и призывают не жалеть этот вид деревьев, а активно его уничтожать. В 2025 году сибирские биологи издали «Черную книгу флоры Сибири», куда внесены более 50 опасных для регионов инвазивных растений. И на первое место эксперты поставили именно клен ясенелистный, как самый злостный захватчик сибирских экосистем. «Цель “Черной книги” — привлечь внимание властей и общества к угрозе, которую несут чужеродные виды, и заложить научную основу для борьбы с ними. Такие списки — первый шаг к тому, чтобы опасные виды получили официальный статус и их можно было искоренять законно и планомерно. Это облегчит работу коммунальных служб и экологов: можно будет разрабатывать дорожные карты борьбы, применять биологический контроль (специальных насекомых-вредителей против клена) и даже вводить юридические “стоп-листы” — запрет на ввоз и продажу саженцев данного дерева. Таким образом, “Черные книги” служат научно-правовым фундаментом: они обобщают знания об инвазионной флоре и дают регионам инструмент для обоснования законодательных мер по уничтожению опасных растений в будущем», — рассказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология», статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.