В Белгородской области открылся кластер «Машиностроение»

Новый кластер «Машиностроение» открылся на базе Старооскольского индустриально-технологического техникума в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Запуск кластера “Машиностроение” — важный шаг для создания прочной связи между образованием и промышленностью. Мы рассчитываем, что практико-ориентированные программы и стажировки на производственных площадках существенно повысят компетенции будущих специалистов, что крайне важно для решения задач импортозамещения в сфере промышленного производства. При этом мы стремимся к индивидуальному подходу, позволяющему максимально раскрыть способности и таланты каждого обучающегося», — отметила заместитель начальника департамента — начальник отдела профессионального образования региона Яна Вишневская.
В состав кластера также вошли Алексеевский агротехнический техникум, Белгородский индустриальный колледж, Белгородский машиностроительный техникум, Белгородский механико-технологический колледж, Белгородский политехнический колледж, Борисовский агромеханический техникум, Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса и Шебекинский техникум промышленности и транспорта. Обучение в кластере строится по модульному принципу. В него включены теоретический модуль, стажировочный модуль на передовых производственных площадках региона и закрепляющий модуль с итоговой сертификацией.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.