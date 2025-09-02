В Пензенской области изобрели инструмент для полирования корня зуба

Новый инструмент состоит из нескольких элементов. Речь идет об эргономичной ручке и силиконовой рабочей части, повторяющей анатомию корня. Благодаря этому стоматолог может бережно очистить даже самые труднодоступные места в полости рта. При этом гибкий материал не травмирует десны и позволяет провести всю процедуру сразу, не меняя насадок. Данное устройство уже запатентовано и прошло тестирование.