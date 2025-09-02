В Пензенской области изобрели инструмент для полирования корня зуба

Ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) изобрели уникальный инструмент для полирования поверхности корня зуба, с помощью которого лечение пародонтальных заболеваний станет эффективнее. Разработка инновационного оборудования для сферы здравоохранения — одна из целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в ПГУ.
Напомним, что при пародонтите главная причина воспаления десен — зубной камень. Он травмирует ткани и разрушает связки. А иногда спасти зуб не удается. Во время операции стоматолог убирает камень. При этом крайне важно отполировать корень зуба. Это помогает замедлить появление нового налета.
Подчеркнем, что современные ультразвуковые приборы, специальные крючки и бормашины, предназначенные для чистки, не всегда справляются со своей задачей идеально. Они могут поранить десны, не достают до сложных мест между корнями зубов и требуют постоянной замены насадок.
Новый инструмент состоит из нескольких элементов. Речь идет об эргономичной ручке и силиконовой рабочей части, повторяющей анатомию корня. Благодаря этому стоматолог может бережно очистить даже самые труднодоступные места в полости рта. При этом гибкий материал не травмирует десны и позволяет провести всю процедуру сразу, не меняя насадок. Данное устройство уже запатентовано и прошло тестирование.
«Гладкость корня после полировки нашим инструментом значительно снижает адгезию микроорганизмов. Это подтвердили клинические испытания: у пациентов уже через месяц уменьшились кровоточивость, отечность и покраснение десен», — рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Стоматология» ПГУ Адел Макбол.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.