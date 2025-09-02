Больница в Уфе получила новое медицинское оборудование

Оборудование для исследования глаз поступило в городскую клиническую больницу № 13 Уфы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.
Учреждение получило авторефрактометры. Этот аппарат автоматически измеряет способность глаза преломлять свет. Также он выявляет близорукость, дальнозоркость, астигматизм и другие нарушения зрения.
Принцип работы заключается в направлении инфракрасных лучей в глаз пациента и анализе их отражения от сетчатки с помощью специальных датчиков. Процедура быстрая и безболезненная, пациент смотрит на изображение внутри прибора, а аппарат на основе полученных данных определяет оптические свойства глаза и помогает подобрать очки или контактные линзы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.