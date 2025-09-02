В двух сельских школах Советского округа Ставрополья открыли агроклассы

Агротехнологические классы открыли в двух школах Советского округа Ставрополья при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве края.
Агроклассы оборудовали в школе № 7 села Отказного и № 10 села Солдато-Александровского. В кабинетах установили новую технику и провели ремонт. Всего в этом году в регионе планируют открыть 60 агротехнологических классов.
«Агроклассы помогут увлечь ребят, живущих в сельской местности, работой в сельскохозяйственной отрасли, покажут, что можно успешно заниматься предпринимательством в родном селе», — отметил глава Советского округа Сергей Гультяев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.